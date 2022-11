Avigliana, in corso Europa l’attraversamento va in via Dei Testa

Attesi da tempo dai residenti della zona, martedì sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di corso Europa ad Avigliana, dal punto di vista dei pedoni, grazie alla realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via dei Testa, destinato a sostituire quello a ridosso della rotatoria all’altezza del centro commerciale. Il nuovo incrocio pedonale di via dei Testa sarà più sicuro e più visibile. Sarà infatti dotato di apposita illuminazione diretta, oltre che della segnaletica di preavviso...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022