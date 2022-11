"Bella Ciao", compagno Ernesto: il commosso addio di Vaie a Merini

Tanti sindaci in fascia tricolore, le bandiere dell’Anpi, il suono di “Bella Ciao” intonata dalla banda musicale, quella che proprio lui, da sindaco, aveva contribuito in prima persona a rifondare nel 1988. E poi, naturalmente, i suoi famigliari, a cominciare dal figlio Enzo, attuale primo cittadino di Vaie, stretti davanti al feretro per l’ultimo abbraccio. Così martedì pomeriggio la comunità di Vaie e della bassa valle di Susa ha salutato per l’ultima volta Ernesto Merini, scomparso domenica all’età di 96 anni. Con lui se ne va un importante pezzo di storia per Vaie: sindaco per dieci anni dal 1985 al 1995, prima ancora segretario della locale Società Cooperativa, ma soprattutto partigiano sulle montagne tra valle di Susa e val Sangone negli anni della Resistenza al...

su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022