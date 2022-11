Giaveno, un plotone di nonni per le scuole

Il plotone dei nonni vigile di Giaveno cresce. La scorsa settimana sono entrati in servizio quattro nuovi volontari, che così raggiungono il totale di sette addetti. Un nuovo volontario è stato destinato all’Istituto Pascal lato Pacchiotti; uno alla scuola primaria Pertini di Sala, portando il numero totale a due; uno alla scuola secondaria di primo grado Gonin, portando il totale a tre; uno alla scuola primaria Crolle su via Coazze. Inoltre, da lunedì scorso c’è un nuovo servizio di Sicuritalia per la scuola primaria Monti di Ponte Pietra e continua il servizio presso la primaria Anna Frank, svolto dai volontari dell’Anc di Avigliana...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022