La pizza di Gianka in lotta per il titolo di miglior classica

Giovanni Carlo Paterna, per tutti Gianka, 40 anni, è uno dei pizzaioli più noti dell’alta valle. Lavorando la pasta e cuocendo in forno il piatto nazionale negli ultimi dieci anni nel locale di via Roma 8 ha fatto conoscere il suo nome, anzi soprannome, fino a Torino. Ora però ha scelto di salire un altro gradino nella scala delle notorietà, partecipando, insieme ai migliori pizzaioli della Penisola - e anche qualcuno proveniente dall’estero - all’ottava edizione del campionato nazionale Pizza Doc, che è andato in scena nei primi giorni di questa settimana a Paestum, nel salernitano...

Su Luna Nuova di venerdì 11 novembre 2022