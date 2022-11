S.Antonino: donna investita sulle strisce pedonali da un'auto in retromarcia

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Un'anziana signora è stata investita da un'auto in retromarcia in via Abegg, all'incrocio con via Torino, all'altezza della scuola primaria: è accaduto stamattina intorno alle 12. L'incidente è avvenuto per una sfortunata coincidenza di eventi. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, un camion che proveniva dal lato ovest di via Torino stava effettuando la svolta a sinistra verso via Abegg, mentre allo stop di via Abegg, lato nord, erano ferme due auto incolonnate dirette verso il paese.

Per concedere al camion lo spazio necessario per compiere la svolta, la prima auto ferma allo stop ha fatto una lieve retromarcia e la seconda, di conseguenza, ha fatto la stessa cosa senza accorgersi che, proprio in quell'istante, l'anziana signora stava attraversando con le buste della spesa sulle strisce pedonali. Inavvertitamente l'ha quindi toccata: l'impatto non è stato violento, muovendosi da ferma, ma la donna non ha resistito all'urto e si è accasciata a terra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa, che le hanno prestato i primi soccorsi prima di trasportarla in ospedale: l'anziana, visto anche lo spavento, si lamentava dal dolore ma era cosciente e vigile. Molti cittadini hanno assistito alla scena: sul posto era presente anche la sindaca Susanna Preacco, che ha allertato i carabinieri della stazione di Borgone.