A Caprie una "Grande mela": Francesca vince la gara delle torte

È stata una “Grande mela”, quella che domenica 13 novembre ha nuovamente trasformato Caprie nella capitale valsusina del “frutto del peccato”. Una grande edizione, la 20ª della serie, per “La mela e dintorni”, finalmente anche fortunata a livello meteorologico e climatico: se la ripresa post-pandemia dello scorso anno era stata condizionata da alcune inevitabili restrizioni anti-Covid e soprattutto da una giornata fredda e piovosa, quest’anno l’estate di San Martino è calata magicamente su Caprie portando migliaia di persone in strada per la manifestazione enogastronomica promossa da Comune e associazione “Ij Brus-Ciajro” e dedicata al frutto tipico coltivato nella piana di Caprie e Novaretto, che ha dunque chiuso in bellezza il calendario...

su Luna Nuova di martedì 15 novembre 2022