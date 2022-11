Giaveno, l’esercitazione va a gonfie vele

Successo per l’esercitazione congiunta di Aib, vigili del fuoco e Croce rossa andata in scena in borgata Tora di Giavenosabato scorso. «L’esercitazione a mio parere è andata bene, si è operato su uno scenario d’interfaccia: l’incendio partito da un camino che nella nostra simulazione si è propagato alle baite ed al bosco - commenta il vicecaposquadra Aib Andrea Mantica - Questo tipo di scenario ci ha permesso di testare di nuovo oltre che l’operatività delle nostre squadre Aib, anche la collaborazione con altre realtà del volontariato della valle e le forze dell’ordine locali. Infatti sullo scenario erano presenti equipaggi del distaccamento dei vigili del fuoco volontari, della Cri, della polizia locale giavenesi. Con noi anche i carabinieri forestali, inoltre dovevano essere presente anche i militari della stazione dei carabinieri locale, ma per motivi di servizio non hanno potuto partecipare»...