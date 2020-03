Come "rigenerare" la propria mascherina: il video-tutorial del primario

In un video-tutorial che sta circolando in rete, il dottor Ferdinando Varbella, primario del reparto di cardiologia all'ospedale di Rivoli, illustra un utile metodo artigianale e "casalingo" per “rigenerare” con il ferro da stiro la propria mascherina anti-virus e renderla riutilizzabile. Con una raccomandazione importante: si tratta di un trattamento strettamente individuale da svolgere solamente sulla propria mascherina, in modo da poterla riutilizzare per diversi giorni. Non bisogna passare la propria mascherina ad altre persone.