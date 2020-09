Alpignano, "Io voto perché": l'appello dei giovani

Chi l’ha detto che i giovani non sono interessati alla vita amministrativa della propria città? In alcuni casi, anzi, diventano addirittura protagonisti di bellissime iniziative come quella realizzata da alcuni ragazzi di Alpignano. In vista delle imminenti elezioni del 20 e 21 settembre hanno realizzato un video in cui invitano i propri coetanei a recarsi alle urne. E lo fanno indicando i motivi per cui ciascuno di loro ritiene importante esprimere il proprio voto. Le loro voci si alzano in coro per dire “io voto perché…”, spiegando quali siano le motivazioni dietro l’importanza di votare, e soprattutto, di votare informati. Questi ragazzi non si schierano, ma anzi, cercano di spingere tutti i ragazzi, e tutti i concittadini, verso la cittadinanza attiva, indipendentemente dal credo politico.