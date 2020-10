800 grammi di droga al posto della ruota di scorta: arrestato

Nella postazione riservata alla ruota di scorta, all'interno del bagagliaio della sua auto, erano nascosti 800 grammi di droga tra marijuana e hashish: è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane corriere, un ragazzo 26enne di Avigliana, poi trasferito nel carcere delle Vallette di Torino. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Susa, in collaborazione con una squadra di intervento operativo del 1° Reggimento Piemonte. Il giovane è stato colto in flagrante durante un servizio di controllo a Sant’Antonino, dove i militari dell’Arma hanno notato un veicolo sospetto procedere a velocità molto sostenuta: per questo motivo hanno proceduto a fermarlo e a identificare il conducente. Quando gli hanno chiesto di controllare il bagagliaio, il ragazzo ha iniziato a mostrare evidenti segni di agitazione. I militari hanno dunque posto particolare cura nella verifica del vano posteriore dell’auto e nel sottofondo, al posto della ruota di scorta, hanno rinvenuto mezzo chilo di hashish. Lo stupefacente era suddiviso in cinque panetti da 100 grammi ciascuno. Inoltre sono stati scovati ulteriori 300 grammi di marijuana chiusi in una busta sigillata.