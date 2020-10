Rivoli, pit stop tamponi: rivista la viabilità

Rimangono le code, ma la viabilità torna alla normalità. Adesso la fila per i tamponi pit-stop all’ospedale si fa al parcheggio dell’Acquajoy. Come prima cosa si prende il numero fuori dall’ospedale, poi ci si reca al parcheggio del parco acquatico e ci si mette in coda. Si deve entrare, però, da viale Colli e non da corso Primo Levi (lato “Rivoli hotel”). Ancora lunghe attese, ma il traffico è stato decongestionato.