In alta valle Susa i controlli dei carabinieri il giorno di Natale

I carabinieri della compagnia di Susa, nella mattina di venerdì 25 dicembre, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’alta valle Susa in collaborazione con i colleghi del Nas di Torino per verificare l’osservanza delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza Covid-19: sono state anche verificate le condizioni igienico-alimentari all’interno degli hotel e dei bar e ristoranti aperti per l’asporto. Nonostante la chiusura delle piste, i servizi sono stati allargati anche sui sentieri innevati di Sestiere e nei sentieri fuori pista limitrofi.