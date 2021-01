Avigliana, salta il falò in piazza, ma c'è la befana dei commercianti

Quest’anno il tradizionale falò della befana organizzato da Unione Commercianti di Avigliana e vigili del fuoco non potrà esserci, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposti dalla pandemia.

L’associazione degli esercenti però ha voluto realizzare un video dedicato ai più piccoli, per non fargli mancare il calore di questa giornata. «Cari bimbi, purtroppo quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile organizzare la tradizionale festa “Accendi la Befana” in piazza del Popolo. Abbiamo però pensato di farvi lo stesso una piccola sorpresina! Cliccate sul video qui sopra e guardate chi ha da dirvi qualcosa. Tanti auguri per una buona e serena Epifania e che quest'anno più che le feste il Covid spazzi via!», si legge nell’invito distribuito sui canali social dell’Unione.

La breve clip, circa quattro minuti, è stata realizzata con la “Befana” Eleonora Magili, la scuola di ballo La Flaca, che ha messo a disposizione i locali, la ferramenta Emporio per la fornitura dell'indispensabile scopa della Befana ed Emanuele Riva e Alessandro Bedin per la realizzazione del video stesso.