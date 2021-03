Caselette: sotto controllo l'incendio sul Musiné, focolai ancora attivi in alcuni canaloni

GUARDA LA FOTOGALLERY

Prosegue l'attività delle squadre sull'incendio boschivo sulle pendici del Musinė. Determinante l'intervento dei mezzi aerei che con un gran numero di "sortite" (in gergo le missioni di lancio acqua) hanno bloccato l'avanzamento dei fronti. Rimangono dei focolai attivi in alcuni canaloni irraggiungibili via terra, ma costantemente monitorati. In quest'ultima ora un Canadair ha fatto ancora due sganci prima di rientrare alla base di Genova. Sul posto rimane presidio dei vigili del fuoco in collaborazione con le squadre Aib. Il vento è calato a tutto vantaggio delle operazioni.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021