Orbassano, al via i vaccini in automobile

Sono partite questa mattina le vaccinazioni drive through in piazzale Peano. Si tratta del primo punto vaccinazioni con queste caratteristiche in Piemonte: le vaccinazioni drive through permettono alle persone di ricevere il vaccino senza scendere dall'auto. Tre linee attive effettueranno 150 vaccini al giorno, per passare dal prossimo lunedì a circa 240 vaccinazioni giornaliere, che si andranno ad aggiungere a quelle già previste presso il poliambulatorio Asl, 100 dal lunedì al venerdì, 140 al giorno nel week-end.

