Avigliana, attenzione ai ladri di merende nei dehors

Capita anche questo, in una ventosa domenica di primavera, tra la fine di un lockdown e il desiderio di tornare alla normalità: te ne stai tranquillo al tavolino del bar, sorseggiando un the caldo e sbocconcellando una fettina di torta, controllando le distanza e rimettendo la mascherina ad ogni sorso. Quando all’improvviso, piomba un ladro dal cielo che si pappa il dolce. Due, tre beccate e vola via senza neanche dire grazie. Passeri audaci, quelli che frequentano i dehors della stazione di Avigliana. Qui quello del "Gran Caffè del Corso".