Bussoleno: i carabinieri arrestano ladro di rame

Un ladro di rame è stato individuato e arrestato a Bussoleno dai carabinieri della compagnia di Susa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale. L'episodio è avvenuto in via Monginevro, vicino al cimitero: si tratta di un romeno di 30 anni, con precedenti penali, per furto di oro rosso. L’auto dell’uomo è stata fermata ieri mattina alle 5 durante un controllo stradale e nella sua macchina i militari dell’Arma hanno trovato oltre 200 kg di rame nel bagagliaio e sui sedili posteriori. Il fermato ha ammesso di aver rubato il rame dalle tombe del cimitero di Bussoleno.

