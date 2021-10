Giaveno, sei chili di funghi in pochi metri: la gioia dei due boulajour

Sei chili di funghi in un colpo solo. È il fortunato ritrovamento capitato al giavenese Diego Bernar e all’amico brasiliano Romualdo Esteves di Santa Vittoria d’Alba sabato scorso in una zona imprecisata dei boschi della valle. I due boulajour hanno immortalato il ritrovamento in questo video.

Su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021