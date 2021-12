Avigliana, a Drubiaglio Babbo Natale arriva in 500

A Drubiaglio Babbo Natale arriva a bordo di una Fiat 500 d’epoca rossa. E con il suo arrivo, la borgata viene invasa da una festosa moltitudine di bimbi vestiti da elfi. È il Villaggio di Babbo Natale, evento che porta avanti la tradizione iniziata 15 anni fa alla scuola dell’infanzia Don Campagna di Drubiaglio, organizzato dai volontari del Piedibus, in collaborazione con le associazioni Famija ed Drubiaij e Borgo Drubiaglio-Grangia, con il patrocinio del Comune di Avigliana. La via e la piazza sono state addobbate a festa, con alberi di Natale, regali, tanti giochi per i più piccoli, cioccolata e the caldi. Si continua fino alle 21 circa.