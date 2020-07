Grugliasco, in arrivo oltre 200 posti di lavoro alla ex Simat

Una fabbrica chiusa da oltre dieci anni, sarà trasformata in una carrozzeria ultramoderna che, nel giro di un anno, offrirà un'opportunità di lavoro per oltre 200 persone. È quanto sta accadendo alla ex Simat in via Indipendenza, al confine con Torino a due passi da corso Allamano. Dalla fine di settembre il vecchio capannone della ditta che produceva mole abrasive, ospiterà la Oltre società che da cinque generazioni lavora nel campo dell'automotive. «Apriremo entro il mese di ottobre - spiega l'amministratore delegato Ivan Novello - e per quella data avremo bisogno di una sessantina di addetti, tra personale amministrativo e operativo. Entro un anno entreremo a regime ed assumeremo almeno altri 140 operai». Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa firmato oggi tra la città di Grugliasco, l’Agenzia Piemonte Lavoro e l’azienda Oltre srl, si dà avvio alla fase operativa di ricerca e selezione delle unità lavorative che si renderanno necessarie a seguito del nuovo insediamento produttivo dell'azienda sul territorio grugliaschese. «Una grande opportunità per il tessuto economico di Grugliasco afferma

l’assessore al lavoro Luca Mortellaro – che vede nascere una nuova attività economica sul territorio, e l'arrivo di circa 200 nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno. Un'iniezione di fiducia e di positività per un'area, così duramente

colpita dall'emergenza Covid». La sigla del Protocollo, come già accaduto in precedenza con Emera Group ed

Euroristorazione, vede ancora una volta concretizzarsi il lavoro di mediazione con

le aziende portato avanti con determinazione dall'Amministrazione, allo scopo di

attrarre nuove attività produttive, contribuire alla crescita economica del territorio

e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, in primis per i residenti di Grugliasco.

La selezione del personale sarà seguita dal Centro per l'Impiego di Rivoli che

attingerà le figure professonali richieste dall'azienda dall'elenco dei propri iscritti.