Rivoli, scende in strada la disperazione del commercio

È andata in scena questa mattina la protesta dei commercianti rivolesi. A dare appuntamento agli esercenti in piazza Martiri è stata l'associazione "Rivoli Experience". Dopo un sit-in in piazza, i manifestanti si sono spostati in corso Francia di fronte al municipio, dove il sindaco Andrea Tragaioli e alcuni assessori hanno ricevuto una delegazione degli organizzatori dell'iniziativa.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021