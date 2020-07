Avigliana: un bagno di folla per l'Alveare Verde

Un bagno di folla sabato pomeriggio per il nuovo parco di Avigliana, sorto sulla ex area Riva e a cui l’amministrazione ha dato il nome “Alveare Verde-Il Parco in Città”, con riferimento alle api simbolo della città, alla loro casa come simbolo della comunità, e al concorso di idee che era stato lanciato nel 2011 dall’amministrazione “Un parco in città”, che aveva ricevuto anche il plauso della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino...

Su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020

