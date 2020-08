Niente concertone, ma l'estate di Sauze si nutre di gofri e di cibo di strada

Entra nel vivo l’estate a Sauze d’Oulx e propone un mese di agosto all’insegna dello sport, della musica e della gastronomia. «Quest’anno gli eventi estivi a causa dell’emergenza Covid hanno subito inevitabilmente dei cambiamenti - spiega il sindaco Mauro Meneguzzi - Su tutti è infatti saltato il tradizionale concerto di Ferragosto di Sportinia perché era impossibile mantenere il distanziamento, seppur in un’area molto ampia, ma torneremo sicuramente il prossimo anno con un altro big della musica leggera. Per il resto siamo riusciti a proporre un calendario che cercherà di accontentare vari gusti. Avremo eventi musicali, mercatini, lo street food ed anche la festa dei Gofri che cambierà format, ma sarà più capillare nel paese. A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del calendario estivo ed auguro ai nostri turisti di trascorrere serene vacanze qui da noi, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid».

Si inizia con lo sport. Da sabato 8 a domenica 16 agosto protagonista sarà il tennis con l’11ª edizione del Memorial Romano Tintinelli, torneo open maschile presso l’impianto di Pin Court. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare i numeri 366/ 7290122 oppure 3483493962. Lunedì 10 agosto torna a Sauze d’Oulx la rassegna musicale “Alte Note nella Via Lattea” con il gruppo “Estilo Ensemble”. Suoneranno presso la Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 16,45 e alle ore 18,45 Luigi Picatto al clarinetto, Luciano Meola al clarinetto, Nicolò Pallanch al fagotto, Orazio Lodin al fagotto, Ugo Favaro al corno ed Evandro Merisio al corno.

Martedì 11 agosto, a partire dalle ore 17, appuntamento con la “Fete du Gofri” giunta alla sua 13° edizione. Una festa sempre molto attesa e partecipata che quest’anno cambierà format: non si svolgerà più nelle piazze del centro storico, ma bensì le gofrie saranno posizionate presso gli esercizi pubblici aderenti sia in Sauze d’Oulx che in frazione Jouvenceaux. Mercoledì 12 e giovedì 13 agosto ritorna il mercatino “Percorsi Creativi” con le bancarelle di prodotti artigianali e dell’ingegno creativo posizionate sin dal mattino alle 9 in via Monfol.

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto in piazzale Genevris torna la kermesse gastronomica “Street Food Festival” a cura dell’Aici, l’Associazione italiana cuochi itineranti. Venerdì 14 agosto, appuntamento di Sauze d’Oulx con la rassegna “Scenario Montagna”, quest’anno “A Iep! At the Opera”. L’appuntamento è per le 21 davanti alla chiesa di San Giovanni Battista con ingresso a pagamento fissato in 7 euro per gli adulti e gratis per bambini sino ai 6 anni. I biglietti sono disponibili presso l’ufficio del turismo di viale Genevris. Sempre venerdì 14 agosto, a cura del Consorzio turistico e dei commercianti di Sauze d’Oulx, va in scena la notte bianca “Notte di notte che notte a Sauze d’Oulx” con le attività commerciali aperte sino alle 24.