In val Cenischia anche i girasoli si trasformano in olio

I suoi girasoli, soprattutto quelli nei presso del ponte dell’Esclosa, sulle rive del Cenischia, sono stati tra i soggetti più fotografati quest’estate, diventando quasi famosi come quelli che fanno da cornice alle immense distese di lavanda del Plateau de Valensole. Adesso però devono mettersi il cuore in pace e lasciarsi spremere per diventare olio. Il primo olio di semi di girasole della valle. Made in Venaus. Per merito della scommessa di Silvana Tomassino, titolare dell’azienda agricola Bee Happy, che come si evince dal nome cura particolarmente il settore apistico, ma non disdegna ogni tanto qualche concessione agli esperimenti...

Su Luna Nuova di martedì 25 ottobre 2022

