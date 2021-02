Vaie, fiamme nei terreni a fianco della "Floricoltura valsusina"

Un incendio è divampato poco prima delle 22 nei terreni a fianco della "Floricoltura valsusina", lungo la statale 25 del Moncenisio, al confine tra Vaie e Sant'Antonino. Dalla zona coinvolta si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza: le fiamme hanno bruciato alcune ramaglie e potature ammassate nella zona al fondo dell'area, verso la ferrovia. L'intervento è ancora in corso: sul posto, per domare il rogo, stanno operando i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa per i rilievi di rito. Un incendio analogo, nello stesso identico luogo, era avvenuto esattamente cinque anni fa, il 24 febbraio 2016.

